Новогоднее представление «Волшебный сундук сказок» пройдёт в Государственном Кремлёвском дворце с 25 декабря 2026 года по 8 января 2027-го. За время праздничных каникул главную ёлку страны, как ожидается, посетят более 200 тысяч зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Московской Федерации профсоюзов.

В этом году гостей ждёт путешествие по сказкам народов России — от Карелии до Дальнего Востока. Вместе с главными героями зрителям предстоит спасти страницы любимых книг и сказочных персонажей до наступления Нового года. Организаторы отмечают, что в Год единства народов России такой сюжет приобретает особое значение.

Представления будут проходить ежедневно в 10:30, 14:00 и 18:00, кроме 1 января. При этом 25 декабря запланированы два сеанса — в 14:00 и 18:00, 31 декабря — в 10:30 и 14:00, а 8 января состоится только дневной спектакль в 14:00. Для детей с нарушениями слуха 29 декабря в 14:00 предусмотрен отдельный показ с сурдопереводом.

Среди приглашённых гостей будут дети участников специальной военной операции, а также ребята из многодетных и малообеспеченных семей. Помимо самого спектакля, посетителей ждёт праздничная программа в фойе Кремлёвского дворца.

Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов и руководитель проекта Наталья Свиридова рассказала, что Кремлёвскую ёлку московские профсоюзы организуют уже более 70 лет. Для каждого сезона выбирают новую сказочную историю, к постановке которой привлекают профессиональных режиссёров, художников и артистов. Особую атмосферу создают современные технологии, спецэффекты и светомузыкальное шоу.

Над спектаклем и праздничной программой работали более 500 специалистов, включая сценаристов, композиторов, хореографов, постановщиков и аниматоров. Специально для представления изготовили свыше 200 ярких костюмов.