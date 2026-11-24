В Москве дали старт новому сезону Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» на 2026–2027 годы. Инициатива Движения Первых при поддержке Росмолодёжи вновь объединит представителей власти, бизнеса, общественных организаций и волонтёров, которые помогут исполнить заветные мечты детей. Презентация сезона прошла в парке развлечений «Остров Мечты».

За восемь лет существования проекта удалось осуществить желания более 430 тысяч детей. Об этом сообщил председатель правления Движения Первых, Герой России Артур Орлов. По его словам, акция давно вышла за пределы страны: к ней присоединяются и соотечественники, живущие за рубежом.

В парке развлечений «Остров Мечты» в формате пресс-конференции состоялся запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Фото © Предоставлено Life.ru

В парке развлечений «Остров Мечты» в формате пресс-конференции состоялся запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Фото © Предоставлено Life.ru

В парке развлечений «Остров Мечты» в формате пресс-конференции состоялся запуск Всероссийской акции «Ёлка желаний». Фото © Предоставлено Life.ru

«Ёлка желаний» рассчитана на детей от 3 до 17 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подать заявку могут ребята с инвалидностью и тяжёлыми заболеваниями, сироты, дети из малообеспеченных семей, семей участников СВО, а также жители исторических и приграничных регионов, пострадавшие от обстрелов.

Участникам доступны три категории желаний: материальные подарки, нематериальные мечты и сюрпризы. Это может быть заветная вещь, знакомство с известным человеком, экскурсия или возможность попробовать себя в интересующей профессии.

В новом сезоне организаторы расширили цифровые возможности проекта. В частности, благодаря интеграции с мессенджером MAX пользователи смогут выбирать детские желания и становиться их исполнителями через чат-бот и мини-приложение. Сама акция продлится до 28 февраля 2027 года.

Отдельные мероприятия запланированы на декабрь. 5 декабря на церемонии Международной премии #МЫВМЕСТЕ наградят исполнителей детских желаний, а 24 декабря состоится общероссийский День исполнения желаний. Кроме того, с 25 декабря тематическая ёлка появится на центральной площади «Москва» в парке «Остров Мечты».

В рамках проекта продолжат работать и дополнительные благотворительные инициативы. «Праздник на стол» поможет семьям с невысокими доходами подготовиться к Новому году, «Внуки с подарками» поддержит одиноких пожилых людей в десяти регионах, а «Хвостатый Новый год» направит помощь животным из приютов.

Ежегодно к «Ёлке желаний» присоединяется президент России Владимир Путин. В числе исполнителей также представители федеральных ведомств, депутаты, предприниматели, спортсмены, артисты и обычные жители страны.