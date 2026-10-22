21-летняя вебкамщица убила бывшего парня во время непрошеного визита в Москве

В Москве 21-летнюю девушку задержали по подозрению в убийстве бывшего возлюбленного, который накануне поздно вечером пришёл к ней домой. По данным SHOT, между молодыми людьми вспыхнула ссора, во время которой девушка нанесла 22-летнему парню смертельное ножевое ранение.

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Трагедия произошла в квартире у 21-летней вебкамщицы на Нижегородской улице. Как сообщает SHOT, подозреваемую зовут Юлия П., а погибшего — Вадим. Ранее молодые люди жили вместе в Ямало-Ненецком автономном округе, но после переезда в столицу продолжили поддерживать общение.

Накануне вечером молодой человек пришёл в гости к бывшей девушке. Камеры видеонаблюдения зафиксировали их в подъезде дома возле её квартиры. Впоследствии между парой произошёл конфликт, который, по информации Telegram-канала, закончился убийством.

В Главном следственном управлении СК России по Москве подтвердили задержание бывшей девушки погибшего. По данным ведомства, 22 октября в квартире на Нижегородской улице обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Следственный отдел по Таганскому району возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

«По подозрению в совершении указанного преступления задержана бывшая девушка потерпевшего. В ближайшее время она будет доставлена в подразделение ведомства для проведения следственных действий», — сообщили в столичном Следственном комитете.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, а вопрос об избрании задержанной меры пресечения предстоит решить в ближайшее время.

Ранее в Москве мужчина напал с ножом на бывшую возлюбленную в подъезде дома на Ореховом проезде, после чего скрылся за границей. Девушка скончалась в больнице от полученных ранений.