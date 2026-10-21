Выстрел, багажник, бывший муж: Тело многодетной матери нашли закопанным в лесу под Тюменью
Многодетную мать нашли убитой в лесу после стрельбы в Тюменской области
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Пропавшую в Тюмени 56-летнюю женщину обнаружили убитой в лесу неподалёку от села Бухтал. Тело с огнестрельными ранениями было закопано в землю. В преступлении подозревают 52-летнего бывшего мужа погибшей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Женщина исчезла 20 октября. Следователи совместно с полицейскими установили возможную причастность её экс-супруга к убийству и доставили мужчину на допрос. Правоохранители осмотрели его автомобиль, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы.
По информации местного издания 72.RU, незадолго до исчезновения женщины жители дома на улице Олимпийской услышали выстрелы и крики о помощи. После этого от здания отъехал автомобиль. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.
Местные СМИ также сообщают, что погибшая была многодетной матерью и находилась в процессе раздела имущества с бывшим супругом. Мог ли семейный конфликт стать причиной убийства, предстоит установить следствию.
По факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ещё одна семейная трагедия произошла в июле в Таганроге, где бывший полицейский расправился с тремя родственниками супруги на фоне развода и споров о разделе имущества. Жертвами стали тесть, тёща и бабушка женщины. После преступления подозреваемый скрылся на автомобиле вместе с отцом. Позднее отца мужчины обнаружили мёртвым в лесу Ростовской области.
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