Выстрел, багажник, бывший муж: Тело многодетной матери нашли закопанным в лесу под Тюменью

Пропавшую в Тюмени 56-летнюю женщину обнаружили убитой в лесу неподалёку от села Бухтал. Тело с огнестрельными ранениями было закопано в землю. В преступлении подозревают 52-летнего бывшего мужа погибшей, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Женщина исчезла 20 октября. Следователи совместно с полицейскими установили возможную причастность её экс-супруга к убийству и доставили мужчину на допрос. Правоохранители осмотрели его автомобиль, изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебные экспертизы.

По информации местного издания 72.RU, незадолго до исчезновения женщины жители дома на улице Олимпийской услышали выстрелы и крики о помощи. После этого от здания отъехал автомобиль. Происходящее попало на камеры видеонаблюдения.

Местные СМИ также сообщают, что погибшая была многодетной матерью и находилась в процессе раздела имущества с бывшим супругом. Мог ли семейный конфликт стать причиной убийства, предстоит установить следствию.

По факту исчезновения женщины возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.