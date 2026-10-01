Зарезавший бывшую жену нижегородец ревновал её к троюродному брату

Житель Нижегородской области убил бывшую жену после затяжного конфликта из-за её отношений с его троюродным братом. Об этом пишет SHOT.

33-летний Василий согласился на развод только после того, как Людмила пообещала прекратить тесное общение с его родственником. Перед этим мужчина около двух часов не выпускал супругу из кухни, добиваясь от неё такого обещания.

После подачи заявления на развод бывшие супруги некоторое время сохраняли нормальные отношения. Людмила помогала Василию собирать вещи, искать работу и планировать расходы.

Позже женщина снова начала общаться с троюродным братом бывшего мужа. По её словам, в конфликт вмешалась бывшая избранница мужчины, которая следила за активностью пары в приложениях и убеждала Василия, что их отношения продолжаются.

После этого он стал звонить Людмиле и угрожать убийством собственного родственника. Женщина публично рассказывала об угрозах и просила запомнить, с кого спрашивать, если с ней что-то произойдёт.

Накануне Василий, как сообщает SHOT, подкараулил бывшую жену после того, как она отвела двух дочерей в детский сад, и нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Людмила скончалась на месте.

Напомним, трагедия произошла в Дезржинске. На следующий день после убийства общей дочери бывших супругов должно исполниться четыре года.