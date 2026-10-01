Нижегородец зарезал бывшую жену накануне четырёхлетия дочери

Житель Нижегородской области убил бывшую жену накануне четвёртого дня рождения их общей дочери. Женщина погибла после нескольких ножевых ранений, сообщает SHOT.

33-летний Василий согласился на развод при условии, что Людмила прекратит тесно общаться с его троюродным братом. Перед этим мужчина около двух часов не выпускал супругу из кухни, пока она не дала такое обещание.

После подачи заявления на развод бывшие супруги некоторое время общались спокойно. Людмила помогала Василию собирать вещи, искать работу и планировать расходы.

Позже женщина вновь начала общаться с родственником бывшего мужа. По её словам, в ситуацию вмешалась бывшая избранница этого мужчины, которая следила за активностью пары в приложениях и убеждала Василия, что их отношения продолжаются.

В результате мужчина начал звонить Людмиле и угрожать расправой над собственным братом. Женщина публично рассказывала об угрозах и предупреждала, кого следует считать ответственным, если с ней что-то произойдёт.

Накануне Василий, как утверждает телеграм-канал, подкараулил бывшую жену после того, как она отвела двух дочерей в детский сад, и нанёс ей не менее 15 ударов ножом. Женщина скончалась на месте.

На следующий день их общей дочери должно исполниться четыре года.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в Дзержинске. Погибшая утром отвела в детсад дочерей четырёх и шести лет и возвращалась обратно, когда встретила бывшего супруга.