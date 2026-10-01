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Регион
Опубликовано 1 октября, 13:38

Подкараулил у детсада и нанёс 15 ударов ножом: Нижегородец зверски расправился с бывшей женой

В Дзержинске мужчина убил бывшую жену после её выхода из детсада

В Дзержинске мужчина убил бывшую жену после её выхода из детсада. Обложка © VK / СУ СК России по Нижегородской области

В Дзержинске мужчина убил бывшую жену после её выхода из детсада. Обложка © VK / СУ СК России по Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области мужчина подкараулил бывшую жену у детсада и нанёс ей не менее 15 ударов ножом. 33-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

В Дзержинске мужчина убил бывшую жену после её выхода из детсада. Фото © Telegram / SHOT

В Дзержинске мужчина убил бывшую жену после её выхода из детсада. Фото © Telegram / SHOT

Трагедия произошла на улице Пирогова. Погибшая утром отвела в детсад дочерей четырёх и шести лет и возвращалась обратно, когда встретила бывшего супруга.

Следствие установило, что между экс-супругами произошёл конфликт, после чего мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

В Дзержинске мужчина убил бывшую жену после её выхода из детсада. Видео © VK / СУ СК России по Нижегородской области

По предварительным данным СК, причиной конфликта могла стать ревность. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают следователи.

Мужчину задержали. Ему предъявлено обвинение в убийстве, расследование уголовного дела продолжается.

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Москвич ранил жену ножом и покончил с собой после семейной ссоры

Ранее Life.ru писал о нападении москвича на бывшую жену. Мужчина подкараулил экс-супругу в квартире дочери и напал на неё с ножом, пока их внук вышел гулять с собакой. Пострадавшую госпитализировали, а подозреваемого задержали.

Больше новостей о расследованиях, задержаниях и уголовных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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