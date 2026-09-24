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Опубликовано 24 сентября, 12:26

Москвич ранил жену ножом и покончил с собой после семейной ссоры

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Москве мужчина напал с ножом на супругу во время семейного конфликта, после чего покончил с собой. Женщину госпитализировали, её жизни ничего не угрожает, пишет SHOT.

Инцидент произошёл на улице Бориса Жигулёнкова. По данным канала, 54-летний мужчина заподозрил 52-летнюю жену в измене, после чего между супругами произошла ссора.

Во время выяснения отношений мужчина несколько раз ударил супругу ножом. Женщина получила резаные раны рук и была доставлена в больницу.

После нападения мужчина покончил с собой.

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Ранее Life.ru писал о похожем нападении в Москве, где мужчина набросился с ножом на бывшую супругу. Инцидент произошёл в начале сентября, когда женщина пришла в гости к дочери и осталась с экс-мужем наедине. Пострадавшую госпитализировали с множественными резаными ранами, а мужчину задержали.

Больше новостей о преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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