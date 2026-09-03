Вонь из чемодана выдала жуткую тайну: Мужчина убил беременную любовницу, а помогла ему жена

В Индии супружеская пара расправилась с беременной любовницей мужа, а её останки уложили в чемодан и отправили поездом на другой конец страны. Об этом рассказало издание The Times of India.

Всё раскрылось 5 августа в городе Агра. Пассажиры общего вагона поезда Tamil Nadu Express, который шёл около двух тысяч километров из Чиннаи в Дели, пожаловались на резкий запах от красного чемодана, лежавшего на полке. Прибывшие дорожные полицейские вскрыли багаж и нашли внутри расчленённые останки женщины.

Погибшей оказалась 38-летняя Хаятун Ниша. Она работала в частной компании в пригороде Чиннаи и на момент смерти была беременна.

Чтобы вычислить преступников, следователи изучили записи с 350 камер на станциях. Так установили, что чемодан оставили в вагоне в Чиннаи 22-летний Маник Уддин Ласкар и его 21-летняя жена Бхагабати Маджхи. Пару задержали 28 и 29 августа в штате Манипур, куда они сбежали. Оба почти сразу признали вину.

Как выяснилось, у Ласкара были отношения с Нишей, и его жена об этом знала. Более того, Маджхи получала от соперницы деньги и украшения в качестве откупа. Ниша приходила к мужчине домой, а хозяину жилья её выдавали за его старшую сестру. Летом женщина забеременела и стала требовать, чтобы Ласкар женился на ней. Это и привело к трагедии.

Расследование ещё идёт: часть останков полиция пока не нашла. Супругам может грозить смертная казнь.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш женщина призналась в убийстве собственного мужа. 37-летняя Мамта расправилась с 42-летним супругом, задушив его платьем, чтобы выйти замуж за соседа. Пара прожила вместе около 20 лет и воспитывала двоих детей. Отношения с любовником начались после переезда семьи в штат Гуджарат.