Двое мужчин похитили и подожгли беременную блогершу, привязав к дереву

В индийском штате Пенджаб расследуют жестокое нападение на 28-летнюю блогершу Манджит Каур. Женщину похитили, избили, привязали к дереву и подожгли, а спустя полтора месяца лечения она умерла. Об этом сообщило издание Need To Know.

Трагедия произошла 3 июля. По словам матери Каур, двое знакомых женщины — Шубхи и Пинда — позвонили ей и предложили встретиться. Спустившись к ним, блогерша оказалась в машине, после чего её увезли в лесную местность. Там на женщину напали, избили и привязали к дереву, а затем подожгли.

Помощь Каур пришла от её друга: мужчина вскоре добрался до места и сумел потушить огонь. После этого пострадавшую госпитализировали с тяжёлыми ожогами. Полтора месяца врачи пытались спасти блогершу. За время лечения она пришла в сознание и заявила о готовности дать показания против напавших, однако сделать этого не успела.

Позже стало известно ещё об одном обстоятельстве трагедии — Каур была на седьмой неделе беременности. У женщины также остался семилетний сын. Главные подозреваемые — Шубхи и Пинда — после нападения скрылись. Полиции пока не удалось установить их местонахождение.

Каур была известна как автор лайфстайл-контента. В социальной сети на неё подписались почти 150 тысяч человек, а на YouTube женщина публиковала ролики о семье.

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