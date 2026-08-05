В Индии женщина задушила мужа платьем ради свадьбы с соседом

В индийском штате Уттар-Прадеш женщина призналась в убийстве мужа, которого она решила устранить ради брака с любовником. Об этом пишет The Times of India.

42-летний Умашанкар и 37-летняя Мамта прожили вместе около 20 лет. У пары было двое детей — 18-летний сын и 12-летняя дочь.

После переезда семьи в штат Гуджарат у Мамты начались отношения с соседом. Женщина открыто говорила, что хочет выйти за него замуж, из-за чего между супругами регулярно происходили конфликты. В начале 2026 года Умашанкар решил вернуться с семьёй в родной штат Уттар-Прадеш, однако Мамта продолжила общение с любовником и, как выяснило следствие, решила избавиться от мужа.

Трагедия произошла вечером 31 июля. Дочь супругов услышала шум на крыше и вместе с братом поднялась наверх, где они обнаружили отца без сознания. Вокруг его головы было обмотано платье. Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти. После расследования женщина призналась в причастности к его смерти.

Ранее в индийском штате Одиша 46-летняя женщина погибла после нападения крокодила во время купания в реке. Сучитру Дас животное утащило под воду в деревне Дамдарпатана округа Кендрапада, где уже неделю сохраняется паводковая ситуация. На берегу нашли её вещи — тапочки, телефон, фонарик и мыло. Спасатели после поисков не смогли обнаружить женщину. Жители района заявляют, что подобные встречи с дикими животными происходят регулярно, однако обещанные властями меры безопасности до сих пор не реализованы.