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Регион
Опубликовано 4 сентября, 13:19

Москвич напал с ножом на бывшую жену, пока их внук выгуливал собаку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

В Москве 63-летняя пенсионерка оказалась на больничной койке после жестокого нападения бывшего супруга. Вечером 3 сентября женщина пришла в гости к дочери, где её уже поджидал экс-супруг, с которым она давно развелась из-за его неадекватного поведения.

Пока внук гулял с собакой, бывшие партнёры остались на кухне наедине. Внезапно мужчина набросился на женщину, жестоко избил её, а затем нанёс несколько ударов ножом. Жизнь пенсионерке спасла дочь. В этот момент она разговаривала с ней по телефону. Услышав крики и шум борьбы, девушка немедленно вызвала скорую помощь с полицией.

Пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга и множественными резаными ранами, а её обидчик был задержан на месте. По данным сайта MK.ru, это была не первая вспышка агрессии: ранее мужчина уже нападал на бывшую жену с молотком и ножом, однако близким так и не удавалось официально подтвердить его психологические отклонения.

Пьяный внук зарезал 98-летнюю бабушку из-за выпитого спиртного под Новосибирском
Пьяный внук зарезал 98-летнюю бабушку из-за выпитого спиртного под Новосибирском

Ранее москвич зарезал возлюбленную из-за ревности. По версии следствия, он несколько раз ударил женщину ножом в шею во время ссоры.

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Борис Эльфанд
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