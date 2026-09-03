Пьяный внук зарезал 98-летнюю бабушку из-за выпитого спиртного под Новосибирском

В Новосибирской области отправили под стражу 48-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве своей 98-летней бабушки. Данную информацию передали в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, трагедия произошла ночью 2 сентября в посёлке Чик (Коченёвский район). Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришёл в квартиру, где жил вместе с бабушкой, после чего между родственниками возник конфликт из-за употребление спиртного. Во время ссоры фигурант нанёс пожилой женщине удары ножом, от полученных травм она скончалась на месте.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в Таганроге Ростовской области бывший сотрудник полиции убил тёщу, тестя и бабушку своей супруги. По предварительным данным, причиной расправы стали бракоразводный процесс и споры вокруг совместно нажитого имущества. 44-летний мужчина напал на родственников с ножом и огнестрельным оружием. Тестя он зарезал, а двух женщин застрелил из карабина «Сайга». Позже его задержали и арестовали.