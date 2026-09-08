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Опубликовано 8 сентября, 11:25

24-летняя звезда мукбанга из Китая умерла через три дня после тревожного видео

Фудблогерша Инъин из Китая умерла в 24 года после тяжёлой гипокалиемии

Обложка © toutiao.com

Обложка © toutiao.com

24-летняя фудблогерша Инъин из Китая, известная своими мукбанг-роликами, скончалась после тяжёлой гипокалиемии. Незадолго до смерти девушка рассказывала о госпитализации из-за критически низкого уровня калия. Об этом сообщило toutiao.com.

О смерти блогерши сообщили её родители. По их словам, Инъин ушла из жизни 17 августа, однако некролог появился в её социальных сетях только 4 сентября.

Последнее видео девушка опубликовала 14 августа — за три дня до смерти. Инъин рассказала, что вновь оказалась в больнице из-за потери калия. По словам блогерши, концентрация калия в её крови в какой-то момент опускалась до 2,3 ммоль/л. Недостаток этого элемента привёл к остановке сердца.

Кроме пищевой нагрузки, на её здоровье могли сказываться хронический недосып и постоянная работа. Калий необходим для нормальной работы сердца, мышц и нервной системы. Этот минерал также участвует в поддержании водно-солевого баланса и влияет на артериальное давление. Опасность представляет как недостаток, так и избыток калия. Значительные отклонения его уровня способны нарушать работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

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Ранее стало известно о причинах смерти 43-летнего британско-нигерийского блогера и бизнесмена Иго Убирибо, известного как Tiny, стало известно спустя несколько месяцев после трагедии. Мужчина умер в марте во время отдыха в Бангкоке после косметической процедуры. 5 марта Убирибо обратился в местную клинику для увеличения полового члена. Ему ввели около 40 миллилитров смеси гиалуроновой кислоты и лидокаина.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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