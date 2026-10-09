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Регион
Опубликовано 9 октября, 20:29

274 метра на одном вдохе: Россиянин Молчанов покорил новую глубину и побил мировой рекорд

Россиянин Молчанов установил мировой рекорд, нырнув на 137 метров с моноластой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexeymolchanov

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/alexeymolchanov

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине «постоянный вес» с моноластой — CWT. О достижении сообщили в Федерации фридайвинга России.

На чемпионате мира AIDA на Кипре спортсмен опустился на 137 метров и вернулся на поверхность на одном вдохе. Весь путь занял пять минут две секунды. В общей сложности россиянин преодолел 274 метра по вертикали. Половина расстояния пришлась на спуск, остальная часть — на подъём.

Прежний лучший результат также принадлежал Молчанову и держался с 2023 года. Теперь он улучшил собственное достижение на один метр. Рекордное погружение состоялось 8 октября. Его результат также подтвердили на сайте компании Molchanovs, сооснователем которой является сам фридайвер.

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Полина Никифорова
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