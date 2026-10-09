274 метра на одном вдохе: Россиянин Молчанов покорил новую глубину и побил мировой рекорд

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд в дисциплине «постоянный вес» с моноластой — CWT. О достижении сообщили в Федерации фридайвинга России.

На чемпионате мира AIDA на Кипре спортсмен опустился на 137 метров и вернулся на поверхность на одном вдохе. Весь путь занял пять минут две секунды. В общей сложности россиянин преодолел 274 метра по вертикали. Половина расстояния пришлась на спуск, остальная часть — на подъём.

Прежний лучший результат также принадлежал Молчанову и держался с 2023 года. Теперь он улучшил собственное достижение на один метр. Рекордное погружение состоялось 8 октября. Его результат также подтвердили на сайте компании Molchanovs, сооснователем которой является сам фридайвер.

В августе россиянин Владислав Сапожников установил мировой рекорд в зимнем плавании на дистанции 200 метров брассом в возрастной категории 25–29 лет. На Кубке мира в Аргентине он показал время 2 минуты 35,60 секунды. Всего с турнира спортсмен привёз десять наград, включая пять золотых.