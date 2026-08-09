Россиянин Сапожников установил мировой рекорд на Кубке по зимнему плаванию

Россиянин Владислав Сапожников обновил мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Об этом он рассказал во время общения с ТАСС.

«На дистанции 200 метров брассом показал мировой рекорд в возрастной категории 25-29 лет. Был 2:43:73, стал 2:35:60», — сообщил Сапожников.

Всего пловец получил на первенстве 10 наград — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые. Сам он назвал такие результаты хорошими. Сапожников подчеркнул, что у него в принципе не было практики начинать сезон в августе, особенно в холодной воде.

«Немного не хватило сил, особенно на последний день, потому что делал всю программу», — добавил он.

Следующим стартом для Сапожникова станут соревнования в Мурманске в сентябре. Однако его главная цель — чемпионат мира, который пройдёт в январе 2027 года в Румынии. Спортсмен подтвердил, что на эти соревнования планирует поехать вся сборная.

Ранее российский пловец Александр Степанов остался разочарован Парижем, где проходит чемпионат Европы по водным видам спорта. В интервью спортсмен пожаловался на неприятные запахи, мусор и крыс возле Эйфелевой башни. Он также собирался посетить парижские катакомбы, однако осуществить этот план уже не успеет.