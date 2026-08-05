Юный пловец из Чувашии получил экипировку в подарок от Путина
Владимир Степанов и Кирилл Александров. Обложка © Telegram / Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов
Юный пловец из Чувашии Кирилл Александров, мечтающий выступить на Паралимпийских играх, получил профессиональную экипировку от Владимира Путина. Подарок школьнику вручили по поручению главы республики, сообщил вице-премьер Владимир Степанов.
Четырнадцатилетний спортсмен входит в юношескую сборную России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чтобы качественно готовиться к стартам мирового уровня, ему требовалось специальное снаряжение, и подросток обратился с письмом к президенту. Глава государства откликнулся — атлет получил гидрошорты, очки и плавки для полноценных тренировок.
Недавно Кирилл успешно выступил на соревнованиях в Японии. Он завоевал две золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров брассом, а также серебро на стометровке брассом среди мужчин. Пловца поддерживает большая семья — родители, два брата и три сестры, им тоже вручили памятные презенты.
Республика системно развивает адаптивный спорт. По словам Степанова, в профильных секциях занимаются 493 человека, 37 из них входят в состав национальной сборной. За прошлый год местные атлеты добыли 199 наград различного достоинства на всероссийских и международных турнирах. В нынешнем сезоне на территории региона запланировано 13 крупных состязаний для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Глава Минспорта Чувашии Василий Петров добавил, что в Чебоксарах заработал демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Там проводят бесплатные занятия, мастер-классы, встречи с чемпионами и индивидуальные тренировки. Главная задача учреждения — помочь каждому открыть для себя спорт и активный образ жизни вне зависимости от физических возможностей.
Ранее Life.ru рассказывал, как перед началом финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске юный ведущий Денис необычно поприветствовал Владимира Путина, отправив ему футбольный пас. Президент инициативу поддержал и дважды отбил мяч обратно, после чего поприветствовал собравшихся под аплодисменты зала.
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