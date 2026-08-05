Юный пловец из Чувашии получил экипировку в подарок от Путина

Юный пловец из Чувашии Кирилл Александров, мечтающий выступить на Паралимпийских играх, получил профессиональную экипировку от Владимира Путина. Подарок школьнику вручили по поручению главы республики, сообщил вице-премьер Владимир Степанов.

Четырнадцатилетний спортсмен входит в юношескую сборную России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Чтобы качественно готовиться к стартам мирового уровня, ему требовалось специальное снаряжение, и подросток обратился с письмом к президенту. Глава государства откликнулся — атлет получил гидрошорты, очки и плавки для полноценных тренировок.

Недавно Кирилл успешно выступил на соревнованиях в Японии. Он завоевал две золотые медали на дистанциях 50 метров на спине и 100 метров брассом, а также серебро на стометровке брассом среди мужчин. Пловца поддерживает большая семья — родители, два брата и три сестры, им тоже вручили памятные презенты.

Республика системно развивает адаптивный спорт. По словам Степанова, в профильных секциях занимаются 493 человека, 37 из них входят в состав национальной сборной. За прошлый год местные атлеты добыли 199 наград различного достоинства на всероссийских и международных турнирах. В нынешнем сезоне на территории региона запланировано 13 крупных состязаний для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Глава Минспорта Чувашии Василий Петров добавил, что в Чебоксарах заработал демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту. Там проводят бесплатные занятия, мастер-классы, встречи с чемпионами и индивидуальные тренировки. Главная задача учреждения — помочь каждому открыть для себя спорт и активный образ жизни вне зависимости от физических возможностей.

Ранее Life.ru рассказывал, как перед началом финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске юный ведущий Денис необычно поприветствовал Владимира Путина, отправив ему футбольный пас. Президент инициативу поддержал и дважды отбил мяч обратно, после чего поприветствовал собравшихся под аплодисменты зала.