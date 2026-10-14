315 килограммов против 65: Life.ru раскрыл гигантский разрыв в доступности мяса в регионах России

Разница в доступности говядины между российскими регионами достигла 4,8 раза. Самый высокий показатель зафиксирован в Ненецком автономном округе, где на одну среднюю зарплату теоретически можно приобрести 315,5 килограмма мяса. На противоположном конце рейтинга оказалась Ингушетия — всего 65,2 килограмма. Такие результаты получены в ходе собственного исследования Life.ru, охватившего 85 регионов страны.

Редакция сопоставила данные Росстата о среднемесячных начисленных зарплатах за июль 2026 года и региональных ценах на говядину на конец того же месяца. Затем заработок разделили на стоимость одного килограмма мяса.

В Ненецком автономном округе средняя зарплата составляла 160 264 рубля, а килограмм говядины стоил 508 рублей. Благодаря такому сочетанию регион возглавил рейтинг, обойдя даже территории с более высокими доходами.

На втором месте расположилась Магаданская область с показателем 239,4 килограмма, третье заняла Чукотка — 218,3 килограмма. При этом на Чукотке средняя зарплата достигала 243 670 рублей, однако высокая стоимость мяса заметно снижала его расчётную доступность.

Совершенно другая картина сложилась в Ингушетии. Там средняя начисленная зарплата составляла 42 660 рублей, а килограмм говядины стоил 654,56 рубля. Предпоследнее место заняла Чечня с результатом 71,7 килограмма, следом расположилась Кабардино-Балкария — 73,1 килограмма.

Для наглядности журналисты сравнили стоимость одинаковой покупки. Три килограмма говядины в Ненецком АО обойдутся примерно в 0,95% средней зарплаты, тогда как в Ингушетии на них придётся потратить уже 4,6% заработка.

При этом исследование не отражает реальное потребление мяса: индекс показывает условное количество говядины, которое можно купить на всю начисленную зарплату до вычета налогов, без учёта остальных расходов семьи.