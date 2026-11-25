В Донецкой Народной Республике с начала 2026 года вынесли 92 приговора иностранным наёмникам, воевавшим на стороне ВСУ. Осуждённые представляли 32 государства. Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде ДНР.

Больше всего приговоров пришлось на граждан Грузии — 20. На втором месте оказались американцы и колумбийцы: в отношении представителей каждой из этих стран вынесли по 11 судебных решений.

Также в статистике фигурируют граждане Великобритании — восемь приговоров, Бразилии и Франции — по пять.

Для сравнения, за весь 2025 год Верховный суд ДНР вынес 115 приговоров в отношении иностранных наёмников из 28 стран. Тогда лидирующие позиции по числу осуждённых также занимали граждане Грузии, США и Колумбии.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что на стороне ВСУ участвовали более четырёх тысяч иностранных наёмников из свыше 70 государств. Свыше тысячи человек уже объявлены в международный розыск, а сотням участников конфликта вынесены обвинительные приговоры.