32 страны и 92 приговора: кого из иностранных наёмников ВСУ осудили в ДНР
В ДНР с начала года осудили 92 наёмника ВСУ из 32 стран
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В Донецкой Народной Республике с начала 2026 года вынесли 92 приговора иностранным наёмникам, воевавшим на стороне ВСУ. Осуждённые представляли 32 государства. Об этом сообщили ТАСС в Верховном суде ДНР.
Больше всего приговоров пришлось на граждан Грузии — 20. На втором месте оказались американцы и колумбийцы: в отношении представителей каждой из этих стран вынесли по 11 судебных решений.
Также в статистике фигурируют граждане Великобритании — восемь приговоров, Бразилии и Франции — по пять.
Для сравнения, за весь 2025 год Верховный суд ДНР вынес 115 приговоров в отношении иностранных наёмников из 28 стран. Тогда лидирующие позиции по числу осуждённых также занимали граждане Грузии, США и Колумбии.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что на стороне ВСУ участвовали более четырёх тысяч иностранных наёмников из свыше 70 государств. Свыше тысячи человек уже объявлены в международный розыск, а сотням участников конфликта вынесены обвинительные приговоры.
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