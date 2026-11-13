Более четырёх тысяч иностранных наёмников не менее чем из 70 государств участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ, следует из данных Следственного комитета России. Свыше тысячи человек уже объявлены в международный розыск, а сотням участников конфликта вынесены обвинительные приговоры. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Новые данные озвучили на оперативном совещании в Мариуполе, которое провёл председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Главной темой встречи стало расследование преступлений, предположительно совершённых украинскими военнослужащими против мирных жителей Донбасса и российских военных.

«Следствием получены сведения об участии в вооруженном конфликте более четырех тысяч наемников из более чем 70 стран», — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, в международный розыск объявлены 1002 иностранных гражданина. Уголовные дела в отношении 323 из них уже направлены в суды, а 284 фигурантам вынесены обвинительные приговоры.

Кроме того, на совещании были представлены общие результаты расследований, связанных с конфликтом. С 2014 года Следственный комитет возбудил 11 672 уголовных дела о предполагаемых преступлениях украинских вооружённых формирований.

Ранее Life.ru рассказывал о заочном приговоре американскому наёмнику Трою Джеймсу Маккучону. Верховный суд ДНР назначил ему 13,5 года колонии строгого режима. По данным прокуратуры, гражданин США прибыл на Украину осенью 2022 года, прошёл подготовку в Интернациональном легионе, а затем участвовал в боевых действиях в составе 59-й отдельной штурмовой бригады. За службу он получил более 3,5 миллиона рублей.