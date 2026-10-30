Наёмник из США получил 13,5 года колонии строгого режима в ДНР

Поездка на Украину обернулась для гражданина США заочным уголовным приговором: мужчина провёл несколько лет в составе украинского военного подразделения, а за участие в боевых действиях получил миллионы рублей. Теперь ему предстоит провести 13 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима, если приговор вступит в законную силу. Верховный суд Донецкой Народной Республики признал 38-летнего Троя Джеймса Маккучона виновным в наёмничестве.

Как сообщили в прокуратуре региона, американец прибыл на Украину осенью 2022 года. Там он прошёл военную подготовку на базе Интернационального легиона, после чего присоединился к 59-й отдельной штурмовой бригаде Сил беспилотных систем ВСУ. По данным обвинения, в составе этого подразделения Маккучон участвовал в боевых действиях вплоть до весны 2026 года.

За свою службу мужчина получил вознаграждение, превышающее 3,5 миллиона рублей. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 359 УК РФ — участие наёмника в вооружённом конфликте. Разбирательство проходило без личного присутствия обвиняемого.