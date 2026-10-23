Колумбийские наёмники, воюющие на стороне Украины, предположительно по ошибке уничтожили группу украинских спецназовцев в районе Купянска Харьковской области. После инцидента между подразделениями возник конфликт, который сопровождался новым ударом по своим. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По словам собеседника агентства, происшествие случилось в первой половине сентября. Иностранные операторы беспилотников перепутали цели и атаковали позиции украинского штурмового подразделения.

«Под Купянском в первой половине сентября колумбийские дроноводы ошиблись и уничтожили большую группу боевиков украинского штурмового спецназа», — сообщил Лебедев.

Как утверждает представитель подполья, произошедшее спровоцировало серьёзные разногласия между украинскими военнослужащими и выходцами из Латинской Америки. Когда иностранцы начали отходить с занимаемых рубежей, по ним открыла огонь артиллерия ВСУ.

После череды подобных происшествий украинское командование, по сведениям Лебедева, решило изменить состав подразделений с иностранными бойцами. Теперь их предполагается примерно на треть комплектовать украинскими военнослужащими из националистических формирований. Такая мера должна снизить вероятность повторения инцидентов с огнём по своим.

Ранее Life.ru сообщал об ударе российских военных по подразделению колумбийских наёмников под Купянском. Иностранные бойцы участвовали в атаке беспилотников на колонну эвакуируемых мирных жителей. После установления местонахождения операторов БПЛА российские силы атаковали их позиции.