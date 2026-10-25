Европейские страны могут столкнуться с ростом преступности после завершения конфликта на Украине. Такое опасение высказал военный корреспондент из Республики Сербской Даниэль Симич. По его мнению, иностранные бойцы, привыкшие зарабатывать участием в боевых действиях, могут стать серьёзной проблемой для властей.

Журналист считает, что многие из них после окончания СВО отправятся в Европу. Однако найти заработок в мирной жизни удастся не всем, а отсутствие денег и других профессиональных навыков, как полагает Симич, может подтолкнуть некоторых к нарушению закона.

«Если не будут ангажированы в Африке или где-то на поле боя в мире, они просто будут нарушать закон», — цитирует военкора ТАСС.

При этом, по словам собеседника агентства, европейские политики пока не задумываются о возможных последствиях. Их внимание сосредоточено на продолжении поддержки Киева, тогда как вопрос возвращения иностранных участников боевых действий остаётся без должного внимания.

Симич также утверждает, что на украинских позициях всё чаще слышна иностранная речь. Он связывает это с нехваткой личного состава ВСУ и привлечением бойцов из других государств.

Ранее о проблемах с привлечением иностранцев в ВСУ рассказал полковник запаса Тимур Сыртланов. По его словам, украинские вербовщики активно работают в странах Латинской Америки, прежде всего в Колумбии и Бразилии, обещая кандидатам высокие заработки. Однако после прибытия на фронт условия службы зачастую оказываются совсем другими.