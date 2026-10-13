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Опубликовано 13 октября, 11:36

«Лёгкие деньги» обернулись адом: Раскрыта судьба латиноамериканских наёмников в рядах ВСУ

Полковник Сыртланов: ВСУ вербуют латиноамериканцев из-за нехватки бойцов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинская армия всё активнее привлекает наёмников из стран Латинской Америки из-за нехватки собственных военнослужащих. Об этом сайту MK.ru рассказал член президиума организации «Офицеры России», участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов.

По словам эксперта, украинские вербовщики работают преимущественно в небогатых странах Южной Америки, обещая желающим высокие заработки. Среди иностранцев, отправляющихся воевать на стороне ВСУ, он выделил граждан Колумбии и Бразилии.

«Неудивительно, что в последнее время мы видим, как сотни и тысячи латиноамериканских наёмников прибывают на территорию бывшей Украины, надеясь на лёгкие деньги», — заявил Сыртланов.

Полковник утверждает, что после прибытия в зону боевых действий иностранцы сталкиваются с условиями, существенно отличающимися от обещанных. По его словам, они попадают под удары артиллерии, беспилотников и авиации, а попытки покинуть позиции могут обернуться конфликтами с украинским командованием.

Сыртланов также считает, что отношение к иностранным бойцам в ВСУ изменилось. Если прежде они воспринимались как опытные специалисты, то теперь, по его оценке, всё чаще используются для восполнения потерь на передовой.

«Бессмысленный штурм»: Наёмники ВСУ из Колумбии саботировали приказ командования
«Бессмысленный штурм»: Наёмники ВСУ из Колумбии саботировали приказ командования

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении крупного пункта временной дислокации колумбийских наёмников ВСУ в Дергачах Харьковской области. На объекте находились иностранные бойцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, ранее переброшенные из Киева. Общую численность иностранных наёмников в украинских формированиях оценили примерно в 16,5 тысячи человек.

Больше новостей о специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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