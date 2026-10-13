Украинская армия всё активнее привлекает наёмников из стран Латинской Америки из-за нехватки собственных военнослужащих. Об этом сайту MK.ru рассказал член президиума организации «Офицеры России», участник СВО, полковник запаса Тимур Сыртланов.

По словам эксперта, украинские вербовщики работают преимущественно в небогатых странах Южной Америки, обещая желающим высокие заработки. Среди иностранцев, отправляющихся воевать на стороне ВСУ, он выделил граждан Колумбии и Бразилии.

«Неудивительно, что в последнее время мы видим, как сотни и тысячи латиноамериканских наёмников прибывают на территорию бывшей Украины, надеясь на лёгкие деньги», — заявил Сыртланов.

Полковник утверждает, что после прибытия в зону боевых действий иностранцы сталкиваются с условиями, существенно отличающимися от обещанных. По его словам, они попадают под удары артиллерии, беспилотников и авиации, а попытки покинуть позиции могут обернуться конфликтами с украинским командованием.

Сыртланов также считает, что отношение к иностранным бойцам в ВСУ изменилось. Если прежде они воспринимались как опытные специалисты, то теперь, по его оценке, всё чаще используются для восполнения потерь на передовой.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении крупного пункта временной дислокации колумбийских наёмников ВСУ в Дергачах Харьковской области. На объекте находились иностранные бойцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, ранее переброшенные из Киева. Общую численность иностранных наёмников в украинских формированиях оценили примерно в 16,5 тысячи человек.