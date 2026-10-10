Колумбийские наёмники, воюющие на стороне Украины, отказались участвовать в наступательной операции в Харьковской области и бросили занятые позиции. Иностранные бойцы не подчинились приказу украинского командования, посчитав предстоящую атаку бессмысленной. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

Военнослужащих из Колумбии планировали привлечь к штурмовым действиям совместно с подразделениями 475-го отдельного штурмового полка ВСУ. Однако реализовать первоначальный замысел не удалось. Иностранная группа попросту отказалась выполнять такой приказ.

«Вместе с 475 ошп для прорыва командование ВСУ планировало задействовать подразделение колумбийских наёмников. Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», — сказано в сообщении.

Таким образом, украинское командование осталось без подкрепления. При этом численность отказавшегося от выполнения приказа подразделения и точное место происшествия не уточняются.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении пункта размещения колумбийских наёмников в Дергачах Харьковской области. По данным российских силовых структур, на объекте находились иностранные бойцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины, ранее переброшенные из Киева.