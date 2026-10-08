Крупный пункт временной дислокации колумбийских наёмников уничтожен в Дергачах Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, на объекте размещались иностранцы из состава 23-го отдельного штурмового полка Нацгвардии Украины. Ранее их перебросили из Киева.

Источник также оценил общую численность иностранных наёмников в ВСУ примерно в 16,5 тысячи человек. Из них около семи тысяч являются гражданами Колумбии.

Ранее Life.ru рассказывал об уничтожении группы иностранных наёмников из того же 23-го штурмового полка под Купянском. По данным SHOT, подразделение действовало в районе Двуречной и пыталось занять лесной массив. Российские военные атаковали его с помощью FPV-дронов, после чего часть бойцов погибла, а остальные сдались в плен. Среди участников формирования, помимо колумбийцев, находились граждане Бразилии.

Позднее стало известно о продолжавшейся переброске колумбийских наёмников в Харьков. Такие сведения 22 сентября распространил телеграм-канал «Северный ветер», сообщивший о прибытии новых иностранных бойцов в город.