337 визитов за год: Мужчина почти ежедневно ходил в больницу из-за страха за здоровье

Житель Стамбула за один год обратился в больницу 337 раз. Причиной стали хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и тревога, сопровождавшая приступы одышки. Об этом пишет Daily Sabah.

Мужчина не справлялся с затруднённым дыханием и связанным с ним беспокойством, поэтому вновь искал экстренную помощь. По словам руководителя городского управления здравоохранения Абдуллы Эмре Гюнера, это создавало нагрузку и для самого пациента, и для медиков.

Чиновник привёл ещё один пример: женщина посетила лечебное учреждение Окмейданы 316 раз за год, опасаясь развития гипертонии. Она считала, что капельница в приёмном отделении поможет ей успокоиться.

С ней работали врачи, в том числе психологи и психиатры. После этого частота обращений снизилась до одного в месяц или два.

За первые восемь месяцев этого года в Стамбуле провели 148 миллионов медицинских осмотров. Гюнер отметил, что частые посещения без необходимости затрудняют доступ к помощи тем, кому она требуется срочно.

При страхах за своё состояние он призвал сначала консультироваться с семейным доктором. Тот знает историю заболеваний и факторы риска, а при необходимости направит к профильному специалисту.

Ранее российский врач пожаловался на «бестолковые» вызовы скорой помощи от зумеров. По его словам, жалобы часто связаны с незначительными недомоганиями, такими как лёгкая простуда или небольшое повышение температуры (например, до 37 градусов).