337 визитов за год: Мужчина почти ежедневно ходил в больницу из-за страха за здоровье
Житель Стамбула обратился в больницу 337 раз за год из-за одышки и тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Житель Стамбула за один год обратился в больницу 337 раз. Причиной стали хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) и тревога, сопровождавшая приступы одышки. Об этом пишет Daily Sabah.
Мужчина не справлялся с затруднённым дыханием и связанным с ним беспокойством, поэтому вновь искал экстренную помощь. По словам руководителя городского управления здравоохранения Абдуллы Эмре Гюнера, это создавало нагрузку и для самого пациента, и для медиков.
Чиновник привёл ещё один пример: женщина посетила лечебное учреждение Окмейданы 316 раз за год, опасаясь развития гипертонии. Она считала, что капельница в приёмном отделении поможет ей успокоиться.
С ней работали врачи, в том числе психологи и психиатры. После этого частота обращений снизилась до одного в месяц или два.
За первые восемь месяцев этого года в Стамбуле провели 148 миллионов медицинских осмотров. Гюнер отметил, что частые посещения без необходимости затрудняют доступ к помощи тем, кому она требуется срочно.
При страхах за своё состояние он призвал сначала консультироваться с семейным доктором. Тот знает историю заболеваний и факторы риска, а при необходимости направит к профильному специалисту.
Ранее российский врач пожаловался на «бестолковые» вызовы скорой помощи от зумеров. По его словам, жалобы часто связаны с незначительными недомоганиями, такими как лёгкая простуда или небольшое повышение температуры (например, до 37 градусов).
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