Выйти нельзя остаться: «Туалетная тревога» мешает зумерам покинуть дом

Страх внезапно остаться без доступа к туалету превращает обычный выход из дома в серьёзное испытание для части молодых людей 20–30 лет. О распространении так называемой «туалетной тревожности» среди зумеров сообщает Baza.

Перед поездкой или прогулкой некоторые заранее проверяют, где по пути находятся уборные, выбирают транспорт с учётом этой возможности и мысленно прокручивают сценарий возможного конфуза. В тяжёлых случаях одного ожидания выхода на улицу достаточно, чтобы появились спазмы в животе и расстройство кишечника.

Клинический психолог Дарья Остапчук объяснила, что в основе такого поведения лежит боязнь оказаться в месте, которое нельзя быстро покинуть. Усиливать её, по словам специалиста, могут хроническое перенапряжение и тревожные установки, усвоенные в семье.

Постепенно поиск туалета начинает работать как обязательная «страховка». Если человек успевает добраться до уборной и успокаивается, мозг закрепляет мысль, что неприятности удалось избежать именно благодаря этому ритуалу. Психолог Мария Терехова отмечает, что постоянное самонакручивание способно сопровождаться уже вполне ощутимыми симптомами со стороны ЖКТ.

Обсуждать такую проблему со специалистом многим мешает стыд. Поэтому истинная причина ограничений иногда обнаруживается не сразу, а лишь в ходе продолжительной терапии.

Ранее Life.ru сообщал, что россияне стали на 30% чаще обращаться к психологам из-за панических атак. Пациенты рассказывали о внезапном страхе и ощущении потери контроля, а среди факторов назывались хронический стресс и сезонная перестройка привычного ритма.