Академик Онищенко считает неуместным делить молодёжь на зумеров и миллениалов

Делить молодёжь на зумеров и миллениалов искусственно и противоестественно, считает академик РАН Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik он напомнил, что проблема отцов и детей существовала в России задолго до появления этих обозначений.

По словам учёного, различия между поколениями были всегда. Однако прежде для описания семейных отношений хватало привычных слов: сын, дочь, отец, мать, бабушка и дедушка. При этом никто никого не называл зумерами или миллениалами.

«Вот они теперь другие — конечно, они другие. И мы были другие по отношению к своим родителям, но нам никаких кличек не давали», — подчеркнул Онищенко.

Он также раскритиковал стремление современных детей добиться полной независимости от родителей ещё до совершеннолетия. По его мнению, подростки слишком рано требуют свободы, объясняя это разными причинами.

Ранее психолог объяснил, что знакомство зумеров с понятиями границ, токсичности и травм ещё не говорит об умении сопереживать. По его оценке, знание психологической терминологии не заменяет способности принимать чужие переживания и выслушивать неприятную для себя точку зрения.