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Опубликовано 4 октября, 09:59

Академик Онищенко считает неуместным делить молодёжь на зумеров и миллениалов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Делить молодёжь на зумеров и миллениалов искусственно и противоестественно, считает академик РАН Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik он напомнил, что проблема отцов и детей существовала в России задолго до появления этих обозначений.

По словам учёного, различия между поколениями были всегда. Однако прежде для описания семейных отношений хватало привычных слов: сын, дочь, отец, мать, бабушка и дедушка. При этом никто никого не называл зумерами или миллениалами.

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«Вот они теперь другие — конечно, они другие. И мы были другие по отношению к своим родителям, но нам никаких кличек не давали», — подчеркнул Онищенко.

Он также раскритиковал стремление современных детей добиться полной независимости от родителей ещё до совершеннолетия. По его мнению, подростки слишком рано требуют свободы, объясняя это разными причинами.

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Ранее психолог объяснил, что знакомство зумеров с понятиями границ, токсичности и травм ещё не говорит об умении сопереживать. По его оценке, знание психологической терминологии не заменяет способности принимать чужие переживания и выслушивать неприятную для себя точку зрения.

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