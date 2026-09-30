572 мема в год вместо встреч: Зумеры придумали новый язык дружбы

Почти 90% представителей поколения Z признались, что поддерживают отношения с некоторыми друзьями исключительно с помощью мемов, гифок и коротких видео, практически не встречаясь с ними лично. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого по заказу транспортной компании National Express среди тысячи молодых людей, передаёт The Sun.

В среднем любители такого общения отправляют друзьям 572 мема в год, а получают ещё больше — 661. При этом 74% респондентов считают, что обмен забавными картинками и роликами помогает укреплять дружеские отношения.

Более трети опрошенных отметили, что с помощью интернет-шуток им проще передавать эмоции. По словам эксперта по коммуникациям Амиры Мансур, отправленный мем нередко становится способом дать человеку понять, что о нём помнят, даже если времени на полноценный разговор нет.

Однако полностью отказываться от живого общения молодёжь не собирается. Личные встречи назвали самым значимым способом поддержания отношений 52% участников исследования, тогда как видеозвонки выбрали 32%, а телефонные разговоры — 29%.

Кроме того, 77% зумеров убеждены, что цифровая переписка не способна заменить совместное времяпрепровождение. Ещё 66% считают, что для сохранения крепкой дружбы необходимо видеться хотя бы раз в месяц.

Чаще всего встретиться мешают нехватка свободного времени, проживание в разных городах и транспортные трудности. В таких обстоятельствах мемы позволяют оставаться на связи, не требуя от собеседников постоянного внимания.

Ране клинический психолог Валентин Денисов-Мельников заявил, что зумеры хорошо знают психологические термины — «границы», «токсичность», «травма» — и умеют говорить о чувствах, но это не значит, что они умеют сопереживать. По его мнению, такая осведомлённость говорит об эмоциональной подкованности, но сама по себе не доказывает способности сочувствовать.