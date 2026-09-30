«Границы, токсичность, травма»: Психолог раскрыл особенности «языка» зумеров

Зумеры хорошо освоили психологические термины, однако это ещё не означает, что они умеют сопереживать, считает клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. По его мнению, свободные разговоры о чувствах могут создавать ошибочное впечатление о способности молодых людей понимать чужие переживания.

«Зумеры лучше выучили язык эмпатии. Они прекрасно знают слова «границы», «токсичность», «травма», — отметил специалист в интервью «Абзацу».

Представители поколения Z умеют обсуждать психическое здоровье, принятие, насилие и дискриминацию. Такая осведомлённость свидетельствует об эмоциональной подкованности, но сама по себе не доказывает умения сочувствовать.

Настоящая эмпатия проявляется в способности выдерживать чужую боль и неудобство, а также воспринимать чужую точку зрения, даже если она не нравится, заключил эксперт.

Ранее психолог объяснила, почему зумерам бывает трудно чувствовать себя счастливыми. По её мнению, установка на обязательный материальный успех заставляет воспринимать отсутствие желаемых достижений как личное поражение.