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Опубликовано 30 сентября, 15:13

«Границы, токсичность, травма»: Психолог раскрыл особенности «языка» зумеров

Психолог Денисов-Мельников: Зумеры хорошо освоили язык эмпатии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зумеры хорошо освоили психологические термины, однако это ещё не означает, что они умеют сопереживать, считает клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. По его мнению, свободные разговоры о чувствах могут создавать ошибочное впечатление о способности молодых людей понимать чужие переживания.

«Зумеры лучше выучили язык эмпатии. Они прекрасно знают слова «границы», «токсичность», «травма», — отметил специалист в интервью «Абзацу».

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Представители поколения Z умеют обсуждать психическое здоровье, принятие, насилие и дискриминацию. Такая осведомлённость свидетельствует об эмоциональной подкованности, но сама по себе не доказывает умения сочувствовать.

Настоящая эмпатия проявляется в способности выдерживать чужую боль и неудобство, а также воспринимать чужую точку зрения, даже если она не нравится, заключил эксперт.

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Ранее психолог объяснила, почему зумерам бывает трудно чувствовать себя счастливыми. По её мнению, установка на обязательный материальный успех заставляет воспринимать отсутствие желаемых достижений как личное поражение.

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Борис Эльфанд
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