«Крч каша с головой»: Зумеры придумали новый язык и оставили взрослых за бортом

Подростки начали собирать собственный язык из абсурдных мемных фраз, которые без контекста практически невозможно расшифровать. По данным SHOT, выражения вроде «крч каша с головой», «я тебя мигну» и «алё это экспрессо эль класико» уже используют в обычных разговорах 16-18-летние.

Подростки начали использовать мемные фразы как «язык для своих». Видео ©Telegram / SHOT

Одним из источников новой моды стал стример Реджибой. Во время обзора завтрака он произнёс «крч каша с головой», после чего фрагмент разошёлся по TikTok и превратился в мем, утверждает канал.

Подростки подхватили бессмысленные на первый взгляд конструкции и стали придумывать новые. Такие фразы работают как своеобразный пароль: по ним можно быстро понять, кто следит за теми же мемами и находится «в теме». Досталось даже Kinder Country — у шоколадки появилось новое шуточное и гораздо более длинное название.

Сам принцип, впрочем, появился задолго до TikTok. У предыдущих поколений существовали «солёный» и «кирпичный» языки, в которых обычные слова специально усложняли дополнительными слогами. Например, «привет» мог превращаться в «присивесет».

Ранее Life.ru разбирался вместе с филологом, почему современные подростки всё чаще переходят на мемный язык. Эксперт объясняла, что значительная часть новой лексики теперь рождается из вирусного контента и быстро сменяющих друг друга интернет-мемов. Особенно заметно это на примере так называемого брейнрот-контента — намеренно абсурдных роликов и картинок. При этом такой язык выполняет и функцию маркера «свой — чужой»: смысл отдельных выражений зачастую понятен только тем, кто знаком с исходным мемом. Сами модные слова при этом могут исчезать так же быстро, как появляются.