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Опубликовано 16 сентября, 02:20

«Безценный» опыт: Какие ошибки выпускники допускали в работах ЕГЭ по русскому языку

Участники ЕГЭ-2026 по русскому языку часто ошибались в правописании

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

ФИПИ выявил несколько устойчивых групп орфографических ошибок в работах участников ЕГЭ-2026 по русскому языку. Выпускники чаще всего испытывали трудности с написанием корней, приставок и суффиксов, а также с «не» и «ни», окончаниями и «н»/«нн». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на методические рекомендации.

В частности, участники путались при написании гласных и согласных в корнях: в работах встречались «упамянул», «помагать», «вырожение» и «минталитет». Затруднения вызвали и приставки — среди ошибок оказались «зделать», «безценный» и «приодолел».

Не обошлось без проблем с мягким знаком в глаголах: выпускники писали «остатся» и «повалятся». Также эксперты отметили ошибки в «н» и «нн», окончаниях, употреблении «не» и «ни», слитном и раздельном написании слов. Иной категорией стали конструкции вроде «впредверии», «на протяжение» и «засчёт». Подобные слова находятся на периферии школьного правописания и могут вызывать сложности из-за сходства с хорошо отработанными орфографическими моделями.

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Ранее Life.ru писал, что финальная версия экзаменационных материалов ЕГЭ по русскому языку пока не утверждена. Рособрнадзор опроверг информацию об изменениях в заданиях, появившуюся в интернете. На сайте ФИПИ сейчас опубликованы предварительные варианты экзаменационных материалов. Их продолжают обсуждать специалисты и общественность. Все замечания и предложения принимаются через официальные каналы института.

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Тимур Хингеев
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