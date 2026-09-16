Выпускницу из Нижнего Новгорода оштрафовали за шпаргалку на ЕГЭ

Выпускница одной из школ Нижнего Новгорода получила штраф после попытки воспользоваться шпаргалкой во время ЕГЭ. Мировой судья признал девушку виновной в нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Инцидент произошёл 11 июня на экзамене по обществознанию. Во время проверки у школьницы обнаружили справочные материалы и письменные заметки, которые были признаны шпаргалками. В отношении выпускницы составили административный протокол по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ — за нарушение установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации.

«Постановлением мирового судьи девушка признана виновной, ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей», — сообщили в Нижегородском областном суде.

Ранее в Вологодской области суд отменил штраф в три тысячи рублей 18-летней выпускнице, которую обвинили в использовании шпаргалок на ЕГЭ по обществознанию. Прокуратура добилась пересмотра дела, а производство в итоге прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения. История произошла во время экзамена в июне. Поведение девушки показалось организаторам подозрительным: она перебирала страницы паспорта, обмахивалась документом и не хотела класть его на стол. В какой-то момент из паспорта выпали бумажные листки. Организаторы сочли их шпаргалками. Экзаменационную работу девушки аннулировали.