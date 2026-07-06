Мать школьника из Дагестана через суд отменила аннулирование результатов ЕГЭ

Мать выпускника из Дагестана через суд добилась отмены аннулирования результата ЕГЭ по обществознанию. С судебными документами ознакомилось РИА «Новости».

Инцидент произошёл ещё в 2025 году. Во время тестирования организатор попросила юношу показать руки и рабочие материалы, но ничего запрещённого не выявила. Затем члена комиссии попросила его встать и отойти, после чего осмотрела аудиторию и нашла на полу обрывок бумаги. Ученик заявил, что листок ему не принадлежит, и продолжил экзамен.

Однако после тестирования ему объявили об удалении с формулировкой «имел при себе справочные материалы». Результат аннулировали без права пересдачи в том же году. Мать выпускника обратилась в суд.

Судья изучил видеозапись из аудитории и установил: из ролика не следует, что фрагмент бумаги выпал именно у этого ученика. Факт обнаружения шпаргалок не был достоверно зафиксирован организаторами. Таким образом, у комиссии не имелось оснований для аннулирования результатов.

Требования женщины удовлетворили полностью. Представитель Минобрнауки Дагестана подал апелляцию, однако в июне 2026 года жалоба была оставлена без удовлетворения.

Ранее Life.ru рассказывал, как Верховный суд Татарстана отменил отчисление студентки, которую система антиплагиат ошибочно заподозрила в использовании ИИ. Программа трижды выдавала разные результаты, а университет проигнорировал итоговую проверку, сославшись на истекший срок. Суд установил, что дедлайн выпал на воскресенье и должен был перенестись на понедельник. Кроме того, вуз признал, что научный руководитель не разбирался в работе системы, а сам отчёт антиплагиата носит вероятностный характер.