Вуз в Татарстане отчислил дипломницу из-за решения ИИ и поплатился

Верховный суд Татарстана отменил отчисление студентки столичного вуза — система проверки ошибочно решила, что её дипломную работу написал искусственный интеллект. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на судебные документы.

Девушка загружала свой текст на проверку трижды. В первый раз алгоритм насчитал почти 42 процента «ИИ-контента», во второй — 70. При третьей попытке показатель рухнул до 11,92 процента. Университет проигнорировал последний результат, заявив, что истёк срок подачи. Однако суд подчеркнул: финальный день пришёлся на воскресенье, а значит, дедлайн должен был автоматически перенестись на ближайший рабочий понедельник.

В материалах дела указано, что отчёт антиплагиата носит вероятностный характер и содержит прямую оговорку — окончательное решение остаётся за живым экспертом. Но, как выяснилось, научный руководитель студентки, по собственному признанию вуза, понятия не имел, как работает эта система.

Суд также обратил внимание, что заседания с участием студентки не проводили, а приказ об отчислении подписали в тот же день. В итоге девушку вернули на учёбу, обязали вуз допустить её работу к защите, а также взыскали с учебного заведения 40 тысяч рублей компенсации морального вреда и 20 тысяч штрафа.

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