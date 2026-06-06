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6 июня, 09:50

Лица подставляют нейросетью: В Москве разгорелся скандал с «фейковым» портфолио фотографа

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tiko Aramyan

Московские фотографы обвинили коллегу в присвоении чужих работ. По их словам, он использовал нейросети, чтобы подставлять лица случайных прохожих в снимки других авторов и выдавать результат за собственное портфолио. Об этом стало известно SHOT.

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ. Фото © Telegram / SHOT

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ. Фото © Telegram / SHOT

Претензии к Гере Батурину возникли сразу у нескольких десятков человек. Они утверждают, что молодой человек публиковал изображения, к созданию которых не имел отношения. По словам фотографов, схема выглядела так: сначала он снимал людей на улицах столицы, а затем с помощью искусственного интеллекта переносил их лица на профессиональные студийные кадры, сделанные другими авторами.

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ. Фото © Telegram / SHOT

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ. Фото © Telegram / SHOT

Полученные изображения размещались в портфолио и использовались для привлечения новых заказчиков. Благодаря качественной обработке многие клиенты не замечали подмены. Стоимость услуг при этом соответствовала среднерыночным расценкам. За час свадебной съёмки Батурин просил от 10 тысяч рублей, а индивидуальные фотосессии оценивал минимум в 20 тысяч.

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ. Фото © Telegram / SHOT

В Москве фотографа обвинили в использовании чужих снимков через ИИ. Фото © Telegram / SHOT

Кроме того, в перечне услуг значились личные консультации по обработке изображений и разбору работ. Цена такой встречи достигала 60 тысяч рублей. Когда владельцы оригинальных кадров потребовали объяснений, авторы претензий, по их словам, столкнулись с блокировкой вместо ответа.

Сейчас они готовят досудебную претензию и намерены добиваться защиты авторских прав. После того как история получила огласку среди профессионального сообщества, спорные изображения исчезли из портфолио фотографа.

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Милена Скрипальщикова
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