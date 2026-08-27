Суд отменил штраф выпускнице за выпавшие из паспорта «шпаргалки»
В Вологодской области суд отменил штраф в три тысячи рублей 18-летней выпускнице, которую обвинили в использовании шпаргалок на ЕГЭ по обществознанию. Прокуратура добилась пересмотра дела, а производство в итоге прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.
История произошла во время экзамена в июне. Поведение девушки показалось организаторам подозрительным: она перебирала страницы паспорта, обмахивалась документом и не хотела класть его на стол. В какой-то момент из паспорта выпали бумажные листки.
Организаторы сочли их шпаргалками. Экзаменационную работу девушки аннулировали, а мировой судья позднее назначил ей штраф в размере трёх тысяч рублей.
Однако прокуратура опротестовала постановление. При пересмотре дела выяснилось, что в материалах нет сведений о проведении с выпускницей обязательного инструктажа непосредственно перед началом экзамена.
Не удалось суду установить и содержание выпавших листков. В материалах дела не оказалось достаточных доказательств того, что записи на них действительно могли использоваться для выполнения заданий ЕГЭ.
Кроме того, не устанавливалось, повлияли ли обнаруженные бумаги на выполненную экзаменационную работу. В результате постановление о штрафе отменили, а административное производство прекратили.
При этом правила ЕГЭ по-прежнему запрещают участникам иметь при себе шпаргалки и другие неразрешённые справочные материалы. В 2026 году за нарушения с экзаменов удалили 917 человек.
Ранее Life.ru рассказывал, как мать выпускника из Дагестана через суд добилась отмены аннулирования его результата ЕГЭ по обществознанию. Тогда суд установил, что организаторы не смогли доказать принадлежность найденной в аудитории бумажки именно школьнику.
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