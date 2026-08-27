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27 августа, 07:39

Суд отменил штраф выпускнице за выпавшие из паспорта «шпаргалки»

В Вологодской области суд отменил штраф в три тысячи рублей 18-летней выпускнице, которую обвинили в использовании шпаргалок на ЕГЭ по обществознанию. Прокуратура добилась пересмотра дела, а производство в итоге прекратили из-за отсутствия состава административного правонарушения.

История произошла во время экзамена в июне. Поведение девушки показалось организаторам подозрительным: она перебирала страницы паспорта, обмахивалась документом и не хотела класть его на стол. В какой-то момент из паспорта выпали бумажные листки.

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Организаторы сочли их шпаргалками. Экзаменационную работу девушки аннулировали, а мировой судья позднее назначил ей штраф в размере трёх тысяч рублей.

Однако прокуратура опротестовала постановление. При пересмотре дела выяснилось, что в материалах нет сведений о проведении с выпускницей обязательного инструктажа непосредственно перед началом экзамена.

Не удалось суду установить и содержание выпавших листков. В материалах дела не оказалось достаточных доказательств того, что записи на них действительно могли использоваться для выполнения заданий ЕГЭ.

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Кроме того, не устанавливалось, повлияли ли обнаруженные бумаги на выполненную экзаменационную работу. В результате постановление о штрафе отменили, а административное производство прекратили.

При этом правила ЕГЭ по-прежнему запрещают участникам иметь при себе шпаргалки и другие неразрешённые справочные материалы. В 2026 году за нарушения с экзаменов удалили 917 человек.

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Больше новостей о школах, экзаменах и правилах ЕГЭ — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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