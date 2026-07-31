Суд допустил к пересдаче школьницу из КЧР, которую выгнали с ЕГЭ из-за пуговицы

В Карачаево-Черкесии судебная инстанция восстановила справедливость в отношении выпускницы, которую выдворили со сдачи ЕГЭ по биологии. Деталями разбирательства поделилось РИА «Новости», изучившее материалы дела.

Представитель несовершеннолетней подал иск о незаконности действий организаторов. Ученицу удалили из аудитории по подозрению в использовании скрытой видеоаппаратуры.

При этом никаких запрещённых приборов у девушки не изымали. Сами экзаменаторы впоследствии признались, что шпионскую технику никто не видел и не описывал.

В пояснительной записке членов госкомиссии фигурировала третья пуговица блузки. Проверяющему почудились блики, и он решил, что туда вмонтирована микрокамера.

Однако в ходе судебного заседания выяснились любопытные детали. Оказалось, что на блузке пуговиц не было вовсе — только металлические кнопки.

Сигнал металлоискателя, давший повод для подозрений, объяснялся медицинскими причинами. Школьница по состоянию здоровья вынуждена носить жёсткий корсет с металлическими вставками, на который рамка среагировала ещё на входе в здание.

В итоге служители Фемиды пришли к выводу о полной недоказанности наличия какого-либо технического средства. Акт об удалении признали незаконным, а выпускницу допустили к повторной сдаче предмета.

К слову, в текущем году с единого государственного экзамена выдворили 917 нарушителей, которые лишились права на пересдачу в ближайшие 12 месяцев. Как заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, некоторые выпускники вместо учёбы осваивают всё более изощрённые способы обмана системы. При этом число удалённых практически не изменилось по сравнению с прошлым годом, когда без допуска к повторной сдаче остались 915 человек.