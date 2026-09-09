36-летний мужчина чудом выжил после удара током в 10 тыс. вольт в Кузбассе

В Прокопьевске врачи спасли 36-летнего мужчину, которого ударила электрическая дуга напряжением 10 тысяч вольт. Пострадавший поступил в больницу в критическом состоянии, сообщили в Минздраве России.

Разряд вошёл в область головы над правой бровью и вышел через левую кисть. У пациента диагностировали глубокий некроз кожи диаметром 1,5 сантиметра, а также термические ожоги первой и второй степени лица, ушных раковин и шеи.

Из-за высокого риска отёка мозга мужчину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Медики провели интенсивную терапию и обследовали головной мозг, органы грудной клетки и сердце.

Положительная динамика появилась уже в первые сутки: пациент пришёл в сознание, а показатели кровообращения нормализовались. Сейчас мужчина находится в отделении гнойной хирургии. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное, он самостоятельно передвигается, а специалисты продолжают лечить ожоги кисти и лица.

Похожий случай произошёл в Подмосковье: подросток выжил после удара током и падения с четырёхметровой высоты. Школьник схватился за высоковольтный провод, когда пытался снять с дерева котёнка. Разряд прошёл через область сердца и вышел через бедро, после чего у подростка диагностировали глубокие ожоги, черепно-мозговую травму и переломы. После лечения в Раменской больнице его выписали домой под амбулаторное наблюдение.