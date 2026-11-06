В Финляндии масштабный пожар уничтожил до 20% национального производства семенного картофеля. В огне сгорели четыре промышленных склада, где находилось около 4,2 миллиона килограммов клубней. Об этом сообщает Yle со ссылкой на Финское продовольственное агентство.

Возгорание произошло в ночь на 6 ноября в муниципалитете Тюрнявя на севере страны. Огонь охватил четыре соединённых между собой складских помещения общей площадью около четырёх тысяч квадратных метров. На месте работали 16 единиц пожарной техники.

В результате пожара склады были полностью уничтожены. Никто из людей не пострадал, однако над территорией возникло сильное задымление. Местным жителям рекомендовали закрыть вентиляцию, а движение по улице Леппиойянтие временно ограничили. Причины возгорания выясняет полиция.

По оценке Финского продовольственного агентства, потери могут достигать пятой части годового производства семенного картофеля в стране. При этом большая часть уничтоженных запасов предназначалась именно для последующей посадки, а не для продажи в магазинах.

Масштаб происшествия оказался настолько серьёзным, что Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии созвало экстренное совещание. Ведомство совместно с представителями отрасли обсуждает, как восполнить потери и обеспечить фермеров посадочным материалом в следующие годы.

«Для хозяйства это, конечно, ужасная трагедия», — заявила генеральный директор Финского центра семенного картофеля Паула Илола.

Особую значимость происшествию придаёт расположение пострадавших складов. Тюрнявя и соседняя Лиминка обеспечивают 70–75% производства семенного картофеля Финляндии. Ежегодно в стране выращивают около 20 миллионов килограммов такого посадочного материала.

Эти муниципалитеты входят в особую европейскую зону High Grade, где выращивают высококачественный семенной картофель со строгим контролем заболеваний растений. Аналогичные зоны существуют лишь в Германии, Ирландии и на Азорских островах.

В продовольственном агентстве предупредили, что последствия пожара могут затронуть внутренний рынок и экспорт посадочного материала. Однако непосредственного влияния на цены картофеля для потребителей специалисты пока не ожидают.