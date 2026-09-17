Европе грозит дефицит картофеля после жары и резкого падения урожая

Европа может столкнуться с дефицитом картофеля после аномально жаркого и сухого лета. В четырёх ключевых странах-производителях — Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах — урожай в 2026 году оценивают всего в 19,5–20,5 млн тонн против рекордных 27,3 млн тонн годом ранее. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные отрасли.

Ситуацию усугубили сразу несколько факторов. После огромного урожая 2025 года и обвала цен фермеры сократили площади под картофелем примерно на 11%. Затем по региону прокатились несколько волн жары, а нехватка осадков помешала клубням нормально набирать массу. Европейские аграрии сообщают не только о снижении урожайности, но и о заметном уменьшении размера картофеля.

Особенно чувствительно это для производителей картофеля фри: переработчикам нужны крупные и вытянутые клубни, тогда как часть нынешнего урожая оказывается слишком мелкой. В Бельгии фермеры ещё в августе предупреждали, что некоторые выкопанные клубни были в несколько раз меньше обычного и не подходили для стандартного фри.

Цены на свободном рынке уже резко отреагировали. Картофель нового урожая для переработки в отдельных регионах Европы продаётся примерно по €250 за тонну против €30 год назад — более чем в восемь раз дороже. Во Франции столовый картофель в начале сентября стоил около €520 за тонну против €310 годом ранее. При этом значительная часть урожая поставляется переработчикам по заранее заключённым контрактам, поэтому рост цен затронул производителей неравномерно.

Запасы рекордного урожая прошлого года пока позволяют сглаживать нехватку. По оценке опрошенного FT отраслевого эксперта, их может хватить до Рождества, а заметнее последствия дефицита могут проявиться на рынке ближе к Пасхе 2027 года.

Ранее Life писал о прямо противоположной ситуации — гигантском избытке картофеля в Европе и фактически нулевых ценах на часть урожая. За несколько месяцев рынок развернулся в другую сторону.