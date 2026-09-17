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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:21

Европе грозит дефицит картофеля после жары и резкого падения урожая

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Европа может столкнуться с дефицитом картофеля после аномально жаркого и сухого лета. В четырёх ключевых странах-производителях — Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах — урожай в 2026 году оценивают всего в 19,5–20,5 млн тонн против рекордных 27,3 млн тонн годом ранее. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные отрасли.

Ситуацию усугубили сразу несколько факторов. После огромного урожая 2025 года и обвала цен фермеры сократили площади под картофелем примерно на 11%. Затем по региону прокатились несколько волн жары, а нехватка осадков помешала клубням нормально набирать массу. Европейские аграрии сообщают не только о снижении урожайности, но и о заметном уменьшении размера картофеля.

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Особенно чувствительно это для производителей картофеля фри: переработчикам нужны крупные и вытянутые клубни, тогда как часть нынешнего урожая оказывается слишком мелкой. В Бельгии фермеры ещё в августе предупреждали, что некоторые выкопанные клубни были в несколько раз меньше обычного и не подходили для стандартного фри.

Цены на свободном рынке уже резко отреагировали. Картофель нового урожая для переработки в отдельных регионах Европы продаётся примерно по €250 за тонну против €30 год назад — более чем в восемь раз дороже. Во Франции столовый картофель в начале сентября стоил около €520 за тонну против €310 годом ранее. При этом значительная часть урожая поставляется переработчикам по заранее заключённым контрактам, поэтому рост цен затронул производителей неравномерно.

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Запасы рекордного урожая прошлого года пока позволяют сглаживать нехватку. По оценке опрошенного FT отраслевого эксперта, их может хватить до Рождества, а заметнее последствия дефицита могут проявиться на рынке ближе к Пасхе 2027 года.

Ранее Life писал о прямо противоположной ситуации — гигантском избытке картофеля в Европе и фактически нулевых ценах на часть урожая. За несколько месяцев рынок развернулся в другую сторону.

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Больше новостей о ценах и ситуации на европейских рынках — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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