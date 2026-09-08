40 кг за пару часов: Грибники устроили «тихую охоту» на Урале

После дождливого и тёплого лета уральские леса заполонили грибы. Жители региона рассказывают, что за несколько часов набирают по несколько корзин, а иногда уносят домой до 40 килограммов добычи, пишет Mash.

В Екатеринбурге за лето выпала двойная норма осадков. Больше дождей за календарный сезон в городе было только в 1937 году. Сочетание высокой влажности и тепла создало благоприятные условия для роста грибов.

Грибники делятся фотографиями улова в соцсетях и соревнуются, кто первым доберётся до богатых полян. Для некоторых «тихая охота» стала сезонным заработком: собранные грибы продают на рынках и через объявления.

Похожая ситуация складывается и в других регионах. В Ленинградской области жители массово отправляются за боровиками и лисичками, в Ярославской и Тверской областях ищут желтошляпники, а в Подмосковье уже пошли осенние опята.

При этом большой урожай не отменяет базовых правил безопасности. В лес лучше отправляться не одному, заранее рассчитывать время возвращения и избегать удалённых мест, где может не быть мобильной связи.