40 кг за пару часов: Грибники устроили «тихую охоту» на Урале
На Урале грибники выносят из лесов огромные корзины с лешьим мясом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
После дождливого и тёплого лета уральские леса заполонили грибы. Жители региона рассказывают, что за несколько часов набирают по несколько корзин, а иногда уносят домой до 40 килограммов добычи, пишет Mash.
В Екатеринбурге за лето выпала двойная норма осадков. Больше дождей за календарный сезон в городе было только в 1937 году. Сочетание высокой влажности и тепла создало благоприятные условия для роста грибов.
Грибники делятся фотографиями улова в соцсетях и соревнуются, кто первым доберётся до богатых полян. Для некоторых «тихая охота» стала сезонным заработком: собранные грибы продают на рынках и через объявления.
Похожая ситуация складывается и в других регионах. В Ленинградской области жители массово отправляются за боровиками и лисичками, в Ярославской и Тверской областях ищут желтошляпники, а в Подмосковье уже пошли осенние опята.
При этом большой урожай не отменяет базовых правил безопасности. В лес лучше отправляться не одному, заранее рассчитывать время возвращения и избегать удалённых мест, где может не быть мобильной связи.
Обильный урожай не отменяет правил безопасности во время «тихой охоты». Перед поездкой в лес важно продумать маршрут, взять заряженный телефон, воду и подходящую тару для грибов. Life.ru рассказвал, как подготовиться к сбору и не допустить распространённых ошибок. Незнакомые грибы при этом лучше не трогать и тем более не пробовать.
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