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Регион
Опубликовано 8 октября, 20:24

443 тысячи за гостайну: Майор запаса получил 14 лет колонии и лишился звания

В Петербурге майора запаса приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Санкт-Петербургский городской суд приговорил Сергея Зайцева к 14 годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Осуждённый имел доступ к сведениям под грифом «совершенно секретно». По версии обвинения, он через мессенджер Signal установил связь с представителями Службы внешней разведки Украины.

Зайцев передавал им фотографии, содержащие гостайну, а также секретную информацию о Министерстве обороны России. За это он получил 443 тысячи рублей.

Дело по статье 275 УК РФ рассматривали в закрытом режиме. Помимо срока в колонии, суд назначил полтора года ограничения свободы и штраф в размере 400 тысяч рублей. Зайцева также лишили воинского звания «майор запаса». Вознаграждение, полученное от иностранных спецслужб, конфисковали.

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В сентябре жительницу Белгородской области приговорили к 19 годам колонии за передачу сведений украинским спецслужбам. По данным регионального УФСБ, она отправила более 40 координат российских военных объектов, фотографировала технику и личный состав, собирала информацию о позициях ПВО и госпиталях. В ведомстве утверждали, что эти данные использовались для ударов. На момент публикации приговор ещё не вступил в законную силу.

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Полина Никифорова
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