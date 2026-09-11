6 квартир, 5 авто, золото: Экс-майор ФСБ отбыл срок за госизмену и пытается вернуть активы

Отбывший срок за госизмену бывший майор ФСБ Дмитрий Докучаев обжаловал решение об изъятии его активов в доход государства. Апелляцию зарегистрировали в Мосгорсуде 28 августа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Вместе с Докучаевым решение Никулинского райсуда от 30 апреля оспаривают трое его родственников, включая супругу. Тогда суд удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры, постановив изъять шесть квартир, шесть машино-мест, нежилое помещение, пять автомобилей, а также наличные, часы, золото и бриллианты.

Поводом для иска стало расследование дела организованного преступного сообщества, создавшего платёжную систему UAPS и криптобиржу Cryptex. По данным СК, только за 2023 год оборот сервисов превысил 112 млрд рублей. Докучаева назвали крупнейшим пользователем незаконной платёжной системы. Суд счёл, что ответчики не доказали законность доходов, за счёт которых в 2017–2026 годах приобреталось имущество. Общие расходы семьи в 28 раз превысили их легальный доход за три года. При этом Мосгорсуд оставил жалобу без движения.

Ранее Life.ru рассказывал, что Ленинский районный суд Екатеринбурга обратил в доход государства 100% акций завода «Вентпром» — крупнейшего в России производителя вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов. Иск подал заместитель прокурора Свердловской области в отношении шести физических лиц, включая экс-председателя совета директоров Олега Горшкова, а также двух иностранных компаний. Основанием для изъятия стало признание бенефициаров предприятия экстремистским объединением.