Медики из Владивостока обжалуют сроки по делу о продаже 13 детей за рубеж

Шесть медработников, получивших сроки по делу о продаже 13 новорождённых за рубеж, не согласились с решением Фрунзенского районного суда Владивостока. Их защита намерена добиваться пересмотра приговора. Адвокат одного из осуждённых подтвердил ТАСС, что жалоба будет подана.

Суд назначил фигурантам от 8,5 до 11 лет лишения свободы. Изначально дело рассматривалось в отношении восьми сотрудников частной клиники. По версии следствия, они были связаны с оформлением документов, благодаря которым новорождённых передавали иностранным гражданам.

Ключевым элементом обвинения стали сведения, которые, как установило следствие, медработники вносили в документы в 2018–2020 годах. В бумагах содержались ложные данные о бесплодии как покупателей детей, так и их генетических родителей. Материалы дела поступили в суд весной 2025 года. Тогда прокуратура Приморского края сообщала, что речь идёт о 13 эпизодах, а возможный доход участников схемы превышал 53 млн рублей.

Ранее во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор шестерым сотрудникам частной клиники, которых признали виновными в торговле детьми. Основными клиентами были граждане КНР, где суррогатное материнство запрещено законом. За возможность получить ребёнка они были готовы платить крупные суммы. По версии обвинения, медики подбирали для заказчиков суррогатных матерей. После родов женщины писали отказ от новорождённых, что позволяло оперативно оформлять документы на биологических отцов и вывозить детей за рубеж.