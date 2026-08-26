Младенцы на экспорт: Во Владивостоке вынесли приговор врачам за продажу детей в Китай

Во Владивостоке суд вынес обвинительный приговор шестерым сотрудникам частной клиники, которых признали виновными в торговле детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фигуранты проходили по статьям о купле-продаже людей и незаконном пересечении границы. Каждый из осуждённых получил срок от восьми с половиной до 11 лет колонии. Организатор схемы пока скрывается от правосудия и объявлена в розыск.

Слушания шли в закрытом формате больше года, поскольку в материалах фигурируют данные 13 детей. Именно столько младенцев, по версии следствия, было продано иностранцам только через владивостокский филиал сети.

Сама компания имеет представительства в разных городах, включая Москву и Санкт-Петербург. По открытым данным, столичные офисы продолжают работу и сейчас. При этом приморское отделение считалось одним из самых доходных.

Основными клиентами были граждане КНР, где суррогатное материнство запрещено законом. За возможность получить ребёнка они были готовы платить крупные суммы. По подсчётам правоохранителей, за два года оборот нелегальной деятельности мог превысить 53 миллиона рублей.

По версии обвинения, медики подбирали для заказчиков суррогатных матерей. После родов женщины писали отказ от новорождённых, что позволяло оперативно оформлять документы на биологических отцов и вывозить детей за рубеж. Схема дала сбой во время пандемии, когда закрытие границ помешало иностранцам забрать младенцев.

Следствие длилось около пяти лет. В итоге на скамье подсудимых оказались врачи-репродуктологи, гинекологи и руководители медучреждения.

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