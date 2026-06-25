«‎Счастливая мама» 15 детей и её подельница отделались условным сроком за торговлю младенцами

В Москве суд вынес решение в отношении многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки, которые были арестованы по обвинению в торговле новрождёнными детьми. Всего по громкой делу «‎самой счастливой мамы» проходят 19 человек.

«Наталья Патока и Юлия Логинова осуждены к 4,5 года лишения свободы условно каждая, с таким же испытательным сроком. Николая Патоку приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Остальные фигуранты получили от 3 лет до 3,5 года условно», — сказано в решении суда.