«Счастливая мама» 15 детей и её подельница отделались условным сроком за торговлю младенцами
Многодетные матери Логинова и Патока получили условный срок за торговлю детьми
Юлия Логинова. Обложка © Life.ru
В Москве суд вынес решение в отношении многодетных матерей Юлии Логиновой и Натальи Патоки, которые были арестованы по обвинению в торговле новрождёнными детьми. Всего по громкой делу «самой счастливой мамы» проходят 19 человек.
«Наталья Патока и Юлия Логинова осуждены к 4,5 года лишения свободы условно каждая, с таким же испытательным сроком. Николая Патоку приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Остальные фигуранты получили от 3 лет до 3,5 года условно», — сказано в решении суда.
Напомним, в октябре 2023 года Юлию Логинову, под опекой которой находилось 15 несовершеннолетних, заподозрили в торговле детьми. Проверка началась после того, как в крови одного из её сыновей 2015 года рождения медики обнаружили следы лекарства, запрещённого при его заболевании. 47-летняя Логинова имела подельницу, 44-летнюю директоршу женского кризисного центра Наталью Патоку. Как минимум 14 младенцев были проданы третьим лицам, детей брали у женщин, которые отказывались от новорождённых. В их числе — 31-летняя приезжая из Узбекистана, которая продала «счастливой маме» двоих детей.
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