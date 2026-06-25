Суд или компенсация: Родителям дали инструкцию на случай высадки ребёнка из автобуса

Детей младше 16 лет нельзя принудительно высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Согласно Уставу автомобильного и городского пассажирского транспорта, запрет действует независимо от маршрута.

За незаконную высадку ребёнка водителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а должностным лицам — от 20 до 30 тысяч. Уголовная ответственность возможна, если к несовершеннолетнему применили насилие, причинили вред здоровью, повредили имущество или оставили ребёнка в опасной для жизни и здоровья ситуации без помощи.

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков отметил в беседе с «Вечерней Москвой», что свидетели такой высадки могут пожаловаться в Ространснадзор, Роспотребнадзор или прокуратуру. В обращении нужно указать место, время нарушения, номер маршрута и свои контактные данные.

«Также можно добиться компенсации понесённого ущерба, предъявив претензию перевозчику или организации, в штате которой состоит контролёр. Если компенсация не будет выплачена, можно обратиться в суд», — отметил эксперт.

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