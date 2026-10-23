₽50 млн на роскошную жизнь: Раскрыты доходы блогеров — хозяев притонов из Новосибирска

Один из массажных салонов семьи многодетных блогеров из Новосибирска Руслана и Марины Буханцовых приносил около 50 миллионов рублей выручки в год. По данным Baza, супруги планировали расширять сеть заведений и в сентябре открыли ещё одну точку по франшизе.

Помимо предполагаемого бизнеса в сфере интимных услуг, семья пыталась заработать на производстве текстиля, фейерверков и продаже автомобилей. Однако эти направления оказались значительно менее успешными.

Так, текстильная компания за 2024 год выручила всего 815 тысяч рублей. При этом её налоговая задолженность превысила 250 тысяч, а приставы возбудили около 400 исполнительных производств на сумму более восьми миллионов рублей.

Не принёс прибыли и бизнес по производству фейерверков. Фирма успела заключить госконтракты почти на 250 тысяч рублей, однако работала в убыток и накопила более 240 тысяч рублей долгов перед налоговой.

Ещё одна компания супругов, «Драйвлогистик», занималась торговлей автомобилями. В 2025 году её выручка достигла 26 миллионов рублей, но год закончился убытком в пять тысяч. При этом предприятие получило почти 200 тысяч рублей государственных субсидий и грантов.

Ранее Life.ru рассказывал, что создатель секты «Бог Кузя» Андрей Попов, по данным журналистского расследования Baza, зарабатывал более 12 миллионов рублей в месяц на сети массажных салонов с интимными услугами. После освобождения Попова из колонии его бывшие последовательницы начали рекламировать массаж и эротические практики. В схеме, по информации журналистов, участвовали не менее 20 женщин, а стоимость одного сеанса начиналась от шести тысяч рублей.